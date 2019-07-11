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Ölmek üzere olan boynuzlu baykuş 15 günde sağlığına kavuştu

Manisa’da bir vatandaş tarafından kırsal alanda bitkin vaziyette bulunan ve nesli tükenmek üzere olan boynuzlu baykuş, ‘Kuş doktoru’ olarak bilinen Hamdi Öklü’nün girişimleriyle veteriner Burak İşman’a ulaştırıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:12
Ölmek üzere olan boynuzlu baykuş 15 günde sağlığına kavuştu

Manisa’da bir vatandaş tarafından kırsal alanda bitkin vaziyette bulunan ve nesli tükenmek üzere olan boynuzlu baykuş, ‘Kuş doktoru’ olarak bilinen Hamdi Öklü’nün girişimleriyle veteriner Burak İşman’a ulaştırıldı. 15 günlük bakım ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan boynuzlu baykuş İzmir’de yeniden doğal yaşamına salındı.


Manisa’da çok sayıda yaban hayvanını ve kuşun yeniden sağlığına kavuşmasına yardımcı olan, çevresinde ‘Kuş doktoru’ olarak tanınan Hamdi Öklü bu sefer de nesli tükenmek üzere olan bir boynuzlu baykuşun yeniden hayata dönmesini sağladı. Manisa’da kırsal alanda bir vatandaş tarafından oldukça bitkin ve ölmek üzereyken bulunan boynuzlu baykuş, vatandaş tarafından Hamdi Öklü’ye ulaştırıldı. Öklü, oldukça bitkin ve ölmek üzere olan boynuzlu baykuşu besleyip kendine gelmesini sağladıktan sonra İzmir’de Martı Veteriner Kliğine götürerek teslim etti. Veteriner Burak İşman’ın ücretsiz olarak bakımında yeniden sağlığına ve gücüne kavuşan boynuzlu baykuş 15 günlük tedavi ve bakımın ardından yeniden doğal yaşam alanına salındı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:12
  1. doğa

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