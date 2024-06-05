Ölmedi demeye getiriyorlar! FETÖ’nün yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye iade edildiği iddiaları güvenlik kaynaklarınca yalanlanan Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

ABD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye teslim ettiği, uçağının da Türkiye yolunda olduğu iddia edilmişti. Güvenlik kaynakları gündeme bomba gibi düşen iddiayı yalanlayarak haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

TERÖRİST GÜLEN'İN SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütü içinde çatışmaların olduğu öne sürülürken FETÖ elebaşı Gülen'in yeni bir fotoğrafı yayınlandı. Terör örgütünün bir sitesinde yayınlanan fotoğrafta, terörist Gülen'in bir sandalyede oturduğu ve üzerinde bir battaniye olduğu görüldü. FETÖ elebaşının bitkin olduğu dikkatlerden kaçmazken, yayınlanan fotoğraf Gülen'in hastalığının ilerlediği iddialarını da güçlendirdi.



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"ÖLMEDİ AMA GERÇEKTEN ÇOK HASTA"

Öte yandan terörist Gülen'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan yeğeni Ebuseleme Gülen, "Ölmedi ama gerçekten çok hasta ve özel ilgiye muhtaç durumda şu an. Onu kaçıranların amacı, kalan hakkın, yönetim hakkının kendilerinde kalması. Davanın sahipleriymiş havası estirmek için alıp götürdüler. Benim babama bile göstermiyorlar, öz kardeşine" ifadelerini kullandı.