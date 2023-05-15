Olmayan oyuyla CHP'yi tokatlayıp Meclis'e giren Davutoğlu'nda utanma yok!

Ahmet Davutoğlu seçime ilişkin açıklamasında, "Biz bitti demeden bitmez" ifadesini kullanırken, şöyle konuştu:

YSK Başkanı Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi olmayan kesin sonuçlarını açıkladı. Bu sonucun ortaya çıkardığı en açık gerçek şudur, kullandığı bütün devlet imkanlarına rağmen Erdoğan bir referandum niteliğindeki seçimde güvenoyu alamamıştır. Bakmayın siz, dün gece erken zafer havası oluşturma çabasına.

Toplumun yarısından fazlası onun otoriter yolsuzluk düzenine hayır demiştir. Az bir farkla da olsa halkımız statükoya hayır demiş, değişim talebini sandıklara yansıtmıştır.