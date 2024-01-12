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Siyaset "Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız"
Siyaset

"Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız"

Yeniakit Publisher
2024-01-12 16:07:00 -
"Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, İstanbul’da ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Fatih’te esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı ziyaretinde esnaf ve vatandaşı dinledi.

Kentsel dönüşüm ile ilgili gelen soruları Kurum, "Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız" diyerek cevapladı.

Ziyarette Kurum’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da eşlik etti.

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