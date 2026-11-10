Olmasaydık Olurmuydu?

İşte Hukukçu yazar AV. Ömer Faruk Uysal'ın kaleme aldığı o yazı;

Yaratılış, Yaratıcı, Vücut ( Usulü'd-Din olan İlm-i Kelam'ın en temel konusu). Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu! (W.Shakespare, Hamlet) Hiçbir şey yoktan var olmaz varken de yok olmaz. (A. Lavoisier, Maddenin Korunumu Kanunu) Ontoloji (Varoluş, Felsefenin en temel ilk konusu) "Olmasaydı olmazdık" demek çok büyük bir laf, pek iddialı, temelsiz, absürt. Akla, bilime, felseye, Tevhide aykırı. Bu, bizi o yarattı, o oldurdu demek. O bizi yaratmasaydı, oldurmasaydı biz olmayacaktık demek. İslam itikadiyatında bu şirktir, hatta dalalettir. Tüm alemi, bütün varlığı ve insanlığı (milletleri) münhasıran Allah yoktan yaratmış ve yaratmaya da devam, yani ikame etmektedir! Müslüman bir millete "sizi ve cumhuriyeti yoktan o yarattı" demeyi bırakın. O gün inanılmamış, bugün kimse inanmaz. Gerçekte inanan yok, mış gibi yapılıyor. Çocukların psikolojisini yaralamayın. İki ayrı Tanrı olamaz!

1930'larda Tanrıtürk, Atatürk Ekber, yarıtanrı, peygamber, bizi ve cumhuriyeti yoktan varettiği söylenip dururdu. Günümüzde bu cüret biraz tevazua (!) dönüşmüş gibi. Ancak onu insanlardan bir insan, kullardan bir kul, bir yaratılmış kabul edememe hadsizliği halen devam ediyor. İşin kötüsü geçmişte çocuklara heykel ve resimleri önünde secde ettirme ritüeli (ibadeti) pek yoktu. Son birkaç yıldır işgüzar bazı öğretmenler birbirinden görerek, "benim sınıfımda secde etmeli" diyorlar! Öğrencileri Cuma'ya götürmek ise laisist bir günah!

Büyük Türk milleti 1923'lere kadar hiçbir insanı (lideri) Tanrı, yarıtanrı edinmemiştir! Biz asırlardır Hak Teala'ya iman ve ibadet etmiş ve İslamın bayraktarı, merkez-i hilafet, müminlerin hamisi ve abisi olmuşuzdur. 3 kıta 7 denizi tutmuşuşdur. Büyük Fatih, Muhteşem Süleyman değil tanrılaştırmak, kutsallaştırılmamışlardır bile! 20. yüzyılda insandan tanrı'da nedir böyle? Tarihimizde, Firavunlar, Nemrutlar, Şeddadlar yoktur. Hiç pozitivizm, naturalizm, materyalizm ile Tanrıtürk bağdaşıyor mu? Bu nasıl bir aydınlanma böyle? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Paganizm, putperestlik, politeizm ilkel insanların çocukça hevesleri ve yanılgılarıdır. Muasır medeniyetten anladığınız bu mudur?

Müslüman aziz bir milleti, Hele ki çocuklarını bu ikileme sokmanın ne lüzumu var var? Eskiden reklamlar şöyle yapılırdı; "Daima Arçelik ürünleri kullanınız ve kullanmayanlara tavsiye ediniz..." Şimdi reklam ve pazarlama stratejileri gelişti. Daha rafine, çaktırmadan sübliminal mesajlar veriliyor. Bugün kimse Tanrıtürk veya Atatürk Ekber demiyor da, tam da "Yaratıcılığı" (!) kastedilerek "olmasaydı olmazdık" diyorlar. Acaba 1923'e kadar nasıl olduyduk? 1938'den sonra nasıl olmaya devam ettik? O 10 Kasım da ölmedi mi? Ölmediyse, bu ne matem, felekte karalar bağlasın gayrı... çığlık gibi bir sesle hayatı durdurmakta nedir. Bir karar verin artık. Her ölüm yıl dönümünde, "o ölümsüzdür" vurguları. Öldü ama ölmedi, ölmedi ama 10 Kasım matemimizdir!

Tarih yapmış, büyük, muzaffer, şanlı bir milletin kaderini, varoluşunu, devamlılığını, bir kişiye indirgemek bir bühtan, değersizleştirme ve mantıksızlıktır, batıl inançtır. Milletler liderler çıkarır, liderler milletleri değil. Tarih yazmış, en büyük imparatorlukları kurmuş bir Müslüman milleti, tek bir adama irca etmek yakışık alıyor mu? Lideri mi yüceltiyor, milleti mi aşağılıyorsunuz? Alpaslan, Fatih, Yavuz, Kanuni, F. Çakmak, Karabekir, Orbay, Cebesoy hatta İnönü necidir? Ya koca ordular? Onbinlerce şehit ve gazimiz? Kolları bacakları kopanlar?

1923'ten önce de, Osmanlı devletimiz, aziz milletimiz, vatanımız ve topraklarımız, ayyıldızlı al bayrağımız, Osmanlı ordumuz, bürokrasimiz ve istiklal cehdimiz vardı. Hiçbir şey soradan yaratılmadı. O hiç yaratmadı. İstiklal harbini Osmanlı ordusu ve generallari, Devlet-i Aliye'i kurtarmak için yaptı. Osmanlı'yı yıkmak veya Cumhuriyeti kurmak için değil. Cumhuriyet 28 Ekim akşam yemeğine kadar hiç yoktu! İstiklal harbimiz Hilafeti korumak için bir cihat, savaşanlar mücahit, ölenler Kur'ana göre şehit, kalanlar gazidirler. Gazi, yani Allah yolunda gaza edenler. Laiklik için şehit ve gazilik yoktur. Mustafa Kemal dahi ölünceye kadar Gazi ünvanını kullanmıştır. TBMM Cuma namazından sonra, dualar, hatimler, Buhariler okunarak açılmıştır. 1937'ye kadar Laiklik te yoktur. Türkiye hem 1921 hem de 1924 anayasalarına göre bir İslam Devleti, hatta bir İslam Cumhuriyetidir.

Kemalizm bir Batılılaşma, aynen Batılı gibi olma, muasır medeniyet seviyesine çıkma ideolojisidir. Hukuk, alfabe, kıyafet (şapka), müzik, takvim, ölçü-tartı, laiklik, cumhuriyet, kültür ve alınabilecek herşey Batıdan aynen alınmıştır. Bu bakımdan bu topraklara ve Müslüman Türkiye'ye aid orijinal hiçbir yönü yoktur. Kendi yürüyüşümüzü terketmiş, onların yürüyüşünü de öğrenememişizdir. Hiçbir Av rupa ülkesi de bizim yaşadığımızı yaşamamış, biz onlara çok benzemeye çalışmışız ama onlar bize hiç benzememişlerdir!

Biz Doğuda, Doğulu, Doğucu olacakken, sanki Batıda, Batılı ve Batıcı olmaya kalkmışız. Elbette %20 kadar küçük bir azınlık dışında, biz Doğulu bir Müslüman bir Millet olmaya devam etmişiz. Avrupa halkları ise asla Batılı ve Batıcı olmaya çalışmamışlardır. Onlar zaten doğal olarak Batı'da ve Batılı idiler. Başkası olmaya gayret etmediler. Onlara bunu dayatan bir lider ve partileri de yoktu. Tarkan çok haklıdır; "Başkası olma kendin ol, böyle çok daha güzelsin!" Başkası olmaya çalışmak, yapmacıklığa, riyaya ve tasannuya yol açar. Nedir bu "Bizi Ortadoğulu sanacaklar", "Bizi Arap sanacaklar" kompleksimiz? Biz Kuzey Amerikalı mı, yoksa orta Avrupa'lımıyız? Zaten Ortadoğulu değilmiyiz? Evet, Osmanlı zamanında topraklarımızın çoğu Avrupadaydı. Ama T.C. bir Avrupa devleti değil, çünkü Avrupada değil.

Oryantalizm (Şarkiyatçılık); Batılıların Doğu'yu inceleme, tasvir etme, kontrol etme, hükmetme biçimidir. LübnanlıFilistinli Hristiyan bir ailenin evladı olan Edward Said; "Oryantalizm masum bir bilimsel merak değildir. Batı'nın Doğu'yu "öteki" ilan ederek kendi üstünlüğünü meşrulaştırdığı, sömürgeciliği ve siyasi tahakkümü destekleyen bir ideoloji ve söylem biçimidir." der. "Batı Doğu'yu kendi ürettiği klişelerle tanımlar ve Doğunun kendi kendini temsil edemeyeceğini iddia ederek, onun adına söz hakkını kendinde görür."

Self-oryantalizm; Batı'nın Doğu'ya yüklediği önyargılı, küçümseyici veya egzotik kalıpların, bizzat Doğu'lu veya gelişmekte olan toplumların kendi bireyleri, aydınları ya da elitleri tarafından içselleştirilmesi ve yeniden üretilmesidir! Kemalizm tipik bir Self-oryantalistik ideolojidir. Kendi Müslüman Türk kimliğini Batı'nın gözüyle "geri", "ilkel", "akıldışı" olarak kodlar. "Biz adam olmayız" bedbinliği ve psikolojisi ile Müslüman Türk olmaktan çıkıp, bir Batılı, Frenk olmayı tek çare olarak görür! Şapka, kuyruklu smokin, papyon, Batı müziği, balolar, kadehler ve her türlü Frenk mukallitliği! Bu durum tarihen, sosyolojik olarak, akıl ve bilimsel verilere göre sürdürülemez olduğundan artık eskisi gibi dayatılamıyor. Kemalist CHP bunları bir denesin de halkın ilgisini görelim. Bunlar sahte asr-ı saadete mahsus, ekstrem cüretlerdir. Tarihen sürdürülemez ve tekrarlanamaz. Bunlar, bu işlerin kaynağı Batı aristokrasileri tarafından dahi artık sürdürülemiyor. Batı bugün asla 1, 1 ,5 asır önceki, güc, refah, temayüz ve önderliğe sahip değil. Batıcı özentinin eski mazeretleri gittikçe aşınıyor, anokranikleşiyor. Sarışın, mavi gözlü olmamayı artık dert etmemeli. Zaten olamayız, olamadık.

Sembolü boynuz olan holding 10 Kas ımlarda; "Olmasaydı olmazdık"ı reklam (ilan) olarak çok verir. Boynuzlu holdingin şöyle bir mazereti var. 1920'lerde, Ankara kırsalında, küçük bir bakkal dükkanında kurtlu peynirler satarak işe başlamışlar. Erol Toy, İmparator kitabında detaylarıyla anlatır. Yeni cumhuriyet rejiminin imtiyazlarından faydalanarak, montaj sanayi yoluyla mali bir imparatorluk kurmuşlar. Dolayısıyla onların "Olmasaydı olmazdık" lafının bir gideri olabilir. Ama bunu müşterilerine dayatmasalar daha iyi olmaz mı? Yeni rejim son tahlilde bir iktisadi sınıf (burjuvazi) himayesidir. Bu sebeple sosyalistler, büyük şefe "Burjuva Kemal" ilke ve inkılaplara da "Gardırop devrimi, burjuva devrimi" derler. Halbuki İstiklal Harbimiz Müslüman Milletlerden sonra, SSCB (ve Müslüman Türkler) tarafından desteklenmiştir. Zira Ruslar, Anadolu'da (Karadenizde) İngiliz etkisini hayati bir tehdit olarak görüyorlardı.