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Olivia Colman kimdir? Olivia Colman filmleri

Olivia Colman 2019 Oscar kazananlar listesinde En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazanmasından sonra Olivia Colman’ın kim olduğu merak konusu oldu. Olivia Colman, Channel 4 (Britanya)'da yayınlanan komedi dizisi Peep Show (2003-15)'de Sophie Chapman karakteri ile tanındı. Peki Olivia Colman kimdir? Olivia Colman kaç yaşında? Olivia Colman nereli? Olivia Olivia Colman filmleri

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:12
Olivia Colman kimdir? Olivia Colman filmleri

Olivia Colman 2019 Oscar kazananlar listesinde En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazanmasından sonra Olivia Colman’ın kim olduğu merak konusu oldu. Olivia Colman, Channel 4 (Britanya)'da yayınlanan komedi dizisi Peep Show (2003-15)'de Sophie Chapman karakteri ile tanındı. Peki Olivia Colman kimdir? Olivia Colman kaç yaşında? Olivia Colman nereli? Olivia Olivia Colman filmleri

Olivia Colman kimdir? İşte Olivia Colman hayatı

Olivia Colman, Sarayın Gözdesi filmiyle 2019 yılının En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazanan isim oldu. Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde boy gösteren Olivia Colman, son olarak Sarayın Gözdesi filmindeki performansı ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Peki, Olivia Colman kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, oynadığı diziler ve filmler

Olivia Colman, 30 Ocak 1974 tarihinde dünyaya geldi. 91. Oscar Akademi Ödülllerinde En İyi Kadın Oyuncu olarak belirlenen Olivia Colman, Channel 4 (Britanya)'da yayınlanan komedi dizisi Peep Show (2003-15)'de Sophie Chapman karakteri ile tanınır. Oynadığı diğer televizyon komedi dizilerinden bazıları ise şunlardır; Green Wing (2004-06), Beautiful People (2007), Rev (2010-14) ve Twenty Twelve (2011-12). Ayrıca That Mitchell and Webb Look (2006-08)'de yanı sıra Peep Show  yıldızları David Mitchell ve Robert Webb ile çeşitli rollerde oynamıştır. Daha önce BAFTA ödülü kazanmıştır.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:12
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