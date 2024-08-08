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Spor Olimpiyatlarda yeni bir skandal! Sporcu tutuklandı
Spor

Olimpiyatlarda yeni bir skandal! Sporcu tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-08-08 16:05:00 -
Olimpiyatlarda yeni bir skandal! Sporcu tutuklandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni ile başlayan skandal olayların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak bir sporcunun gezmek için olimpiyat Köyü'nden ayrılmasının ardından bu kez başak bir milli sporcu yasaklı madde almak isterken yakalandı. İşte detaylar...

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni ile başlayan skandal olayların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak bir sporcunun gezmek için olimpiyat Köyü'nden ayrılmasının ardından bu kez başak bir milli sporcu yasaklı madde almak isterken yakalandı. İşte detaylar...

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlemem olimpiyatlarda skandal olaylar bitmek bilmiyor. Açılış töreniyle tartışmalara meze olan olimpiyatlarda bu sefer bir sporcu yasaklı madde satın almaya çalışırken tutuklandı.

Avustralyalı çim hokeyi oyuncusu Tom Craig, Paris'te yabancı madde satın alamaya çalışırken polis ekipleri tarafından tutuklandı. Takımının bulunduğu Olimpiyat Köyü'nden ayrıldıktan 15 dakika sonra yakalanan Craig, özür diledi. Yaşanan bu skandal olayı Avustralya Olimpiyat Komitesi de onayladı.

KÖYDEN KOVULMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir diğer isim ise Paraguaylı yüzücü Luana Alonso, oldu. Olimpiyat Oyunları'nda uygunsuz ortam yarattığı iddiasıyla tedbir alınan sporcu, elenmesinin ardından kaldıkları yerden çıkıp, Paris'i gezdikten sonra köye geri dönemesi sonrası kovuldu.

Alonso “Hiçbir yerden kovulduğum yok, hakkımda yanlış bilgiler vermekten vazgeçin” ifadelerini kullandı.
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BOŞ MEKANA ALINMADI

Ünlü eski tenisçi Serena Williams, Paris'te 5 yıldızlı bir otelin restoranına üstelik boş olmasına rağmen alınmadığını sosyal medyada şu sözlerle duyurdu:

“Boş durumda olan çok daha güzel teras restoranlarına kabul edilmediğim oldu ama çocuklarımla beraberken hiç olmamıştı. Her şeyin bir ilki vardır”

Otel yönetimi ise o boş yerlerin tamamen rezerve edildiğine dair bir açıklama yaptı.

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