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Gündem Olimpiyatlarda İsrail protestosu! Yarıştan çekildi
Gündem

Olimpiyatlarda İsrail protestosu! Yarıştan çekildi

Yeniakit Publisher
2024-07-29 13:28:00 -
Olimpiyatlarda İsrail protestosu! Yarıştan çekildi

Rusya’yı olimpiyatların dışında tutan ancak Gazze’de soykırım yapan İsrail’i görmezden gelen Olimpiyat Komitesi‘nin taraflı tutumu, Paris’te ‘beklenen’ sonucu getirdi. Cezayirli judocu İsrailli bir judocuyla yapacağı maç öncesinde kuradan çekildi.

Bugün Paris Olimpiyatlarında İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşacak olan Cezayirli Messaoud Redouane Dris, organizatörler ve Uluslararası Judo Federasyonu'nun Pazar günü yaptığı açıklamaya göre -73kg kategorisinde kilo sınırını aştığı için kuradan çekildi.

 

İsrail Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, “Tovar'ın rakibi yarışmadan çekildi” denildi. “İsrail delegasyonu Olimpiyat değerlerini göz önünde bulundurarak yarışmaya devam edecektir. Bu tür davranışların spor dünyasında yeri olmadığına inanıyoruz. AFP'nin ulaştığı Uluslararası Judo Federasyonu Pazar akşamı konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

2021’ DE AYNISI OLMUŞTU

2021 yılında Cezayirli Fethi Nourine, aynı İsrailli rakiple karşılaşmamak için Tokyo Olimpiyatlarından çekilmişti. Daha sonra federasyon tarafından uzaklaştırıldı. Nourine, ayrıca Tokyo'daki 2019 Dünya Şampiyonasından da aynı nedenle çekilmişti. Geçmişte de birçok İranlı judocu benzer bir durumda müsabakaları boykot etme kararı almıştı.
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