Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz Türkiye'de
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran milli okçu Mete Gazoz, Türkiye'ye döndü.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final maçında milli okçu Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.
Klasik yay bireysel kategoride mücadele eden Mete Gazoz'un şampiyonluğu ile Türkiye olimpiyat tarihinde ilk kez okçulukta altın madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran milli okçu Mete Gazoz, Türkiye'ye döndü.