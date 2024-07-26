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Dünya Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala Fransa'da hızlı trenlere sabotaj
Dünya

Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala Fransa'da hızlı trenlere sabotaj

Yeniakit Publisher
2024-07-26 13:14:00 -
Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala Fransa'da hızlı trenlere sabotaj

Fransa’nın başkenti Paris tüm dünyanın izleyeceği Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenine saatler kala son hazırlıkları yaparken hızlı tren hatlarına yapılan saldırıyla sarsıldı. Üç ayrı hat kundaklanıp ve yangınlar çıkarılırken, bu sabah itibarıyla aksayan seferler nedeniyle birçok istasyonda kuyruklar oluştu. Fransa Ulaştırma ve Spor Bakanlıkları hızlı tren hatlarına sabotaj yapıldığını duyurdu.

AFP haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre koordineli olduğu söylenen kanıtlarla ortaya çıkan sabotajın hızlı tren ağını felç etmeyi hedeflediğini bildirdi.

 

Fransa’nın başkenti Paris tüm dünyanın izleyeceği Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenine saatler kala son hazırlıkları yaparken hızlı tren hatlarına yapılan saldırıyla sarsıldı. Üç ayrı hat kundaklanır ve yangınlar çıkarılırken, bu sabah itibarıyla aksayan seferler nedeniyle birçok istasyonda kuyruklar oluştu.

Olimpiyat için Fransa'nın başkenti Paris'te alınan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen Fransız yetkililer ülkedeki hızlı tren hattının büyük bir sabotaj saldırısına uğradığını açıkladı.

Tren hatlarına yapılan sabotaj nedeniyle yapılamayan seferler istasyonlarda büyük bir yoğunluk yaşanmasına yol açtı
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"KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERİN EYLEMLERİ"

Haberin duyulmasıyla birlikte açıklama yapan Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, ülkenin birçok yerinde tren seferlerinin "kötü niyetli kişilerin eylemlerinden" etkilendiğini bildirdi.

Açıklamada, Fransa'nın batı, kuzey ve doğusundaki tren seferlerinin sabotaj uğradığı ifade edildi.

Sabotajın Fransa'nın komşusu Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de aksamalar yarattığı ortaya çıktı.

Açıklamada, "yüksek hızlı tren ağını aksatmayı amaçlayan bu büyük saldırının" ardından çok sayıda trenin farklı hatlara yönlendirildiği ya da iptal edildiği aktarıldı.

Demir yolu ulaşımındaki aksaklıklardan etkilenenlere bildirim yapılacağı vurgulanan açıklamada, "İmkanı olan tüm yolcularımızdan yolculuklarını ertelemelerini ve istasyona gitmemelerini rica ediyoruz." denildi.

ULAŞTIRMA VE SPOR BAKANLARI AÇIKLAMA YAPTI

Spor Bakanı Amélie Oudéa-Castéra tren hatlarına yönelik vandalizmi kınarken verdiği demeçte “Bu tamamen dehşet verici” derken “Oyunları hedef almak Fransa'yı hedef almaktır.” ifadesini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Patrice Vergriete de yaptığı açıklamada gece boyunca çeşitli hatlara karşı “koordineli kötü niyetli eylemler” yapıldığını söyledi. Vergriete, “Birçok Fransızın tatile gidişini tehlikeye atacak” suç eylemleri olarak adlandırdığı bu eylemleri kınadı.

"800 BİN KİŞİ ETKİLENEBİLİR"

Olimpiyat Oyunları’nı izleyecek olan CNN Türk Paris Temsilcisi Arzu Çakır Morin canlı yayına bağlanarak hızlı trenlere yapılan sabotajla ilgili son durumu aktardı.

Morin, güvenlik önlemlerinin had safhada olduğu Paris'teki eylemin boyutunun çok büyük olduğunu ve güvenlik açıklarının soruşturulmaya başlandığını söyledi.

Saldırının üç ayrı küçük hat üzerinden gerçekleştirildiğini bu yüzden de fark edilmesinin güçleştiğini söylerken bu hatlara yapılan sabotajın Paris'e gelen tüm hatları etkileyerek ulaşımı tümden durma noktasına getirdiğini belirtti.

Gözden ırak noktalardan yapılan saldırı nedeniyle hafta sonu Paris'e gelmek isteyecek 800 bin kişinin mahsur kalabileceğini işaret eden Arzu Çakır Morin, bu akşamki açılış törenine 200 bin kişinin katılmasının beklendiğinin, güvenlik güçlerinin de açık havada yapılacak törenler için havadan, karadan ve hatta Seinne Nehri'nin altından sualtından bile önlemler almış olduğunun altını çizdi.

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