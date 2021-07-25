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Spor Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alan kaykayda altın madalyayı Yuto Horigome kazandı
Spor

Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alan kaykayda altın madalyayı Yuto Horigome kazandı

Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alan kaykayda altın madalyayı Japon Yuto Horigome kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 09:16:00 -
Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alan kaykayda altın madalyayı Yuto Horigome kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşında erkekler sokak disiplin yarışında altın madalyayı Japon Yuto Horigome elde etti.

Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez yer alan kaykayda, tarihin ilk altın madalyası da ev sahibi ülkeden Yuto Horigome'nin oldu.

Bu dalda tarihin ilk gümüş madalyasını Brezilyalı Kelvin Hoefler alırken, ABD'li Jagger Eaton da bronz madalya kazandı.

 

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