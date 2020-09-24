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Spor Olimpik Kadınlar Boks Milli Takımı'nın İngiltere'yle yaptığı ikili kamp sona erdi
Spor

Olimpik Kadınlar Boks Milli Takımı'nın İngiltere'yle yaptığı ikili kamp sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:02:20 -
Olimpik Kadınlar Boks Milli Takımı'nın İngiltere'yle yaptığı ikili kamp sona erdi


ANKARA (AA) - Olimpik Kadınlar Boks Milli Takımı'nın, İngiliz boksörlerle Trabzon'da yaptığı ikili kamp sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, milli boksörlerin kampın son gününde İngiliz sporcularla ringe çıkarak dostluk maçı yaptığı kaydedildi.

Dostluk maçlarını Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği aktarıldı.

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