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Spor Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Kazakistan'a gidiyor
Spor

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Kazakistan'a gidiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:39:57 -
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Kazakistan'a gidiyor

İSTANBUL (AA) - Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nın hazırlıkları için bugün Kazakistan'a gidecek.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 11-24 Aralık tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazakistan Kadın Boks Milli Takımı ile ikili kamp yapacak.

Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları için yapılan hazırlıkları yakından takip ettiğini belirten Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Kadın Boks Milli Takımımız, 2019 yılında büyük başarılar elde etti. Bugün ikili kamp için Kazakistan'a gidecek milli takımımızın hedefi, 2021 nisan ayında yapılacak Avrupa kota müsabakalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Londra'dan olimpiyat kotaları ile dönmek." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'a gidecek milli sporcular şunlar:

Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Hatice Akbaş (57 kilo), Aycan Güldağı (57 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Şennur Demir (75 kilo).

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