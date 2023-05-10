Oligarklar yatlarını kelepir fiyata satıyor!



Rus oligarklar yaptırımlar sonrası lüks yatlarını "haraç mezat" satışa çıkarmaya başladı.

Fraser, Moran, Burgess, C&N, Arconyachts gibi önde gelen yat broker’larında, sahipleri Rusya vatandaşı olan onlarca satılık yat olduğu belirtiliyor.

Moscow Times’ın haberine göre, satışa çıkarılan yatlar içinde en pahalısı, Aleksandr Djaparidze’nin Yevraziya şirketine ait “Here comes the sun”. 89 metrelik yat 195 milyon dolara satışa sunuluyor.

Lukoil’in kurucusu Vagit Alekperov’a ait olan "Galactica Supernova" (70 m) yatı için 75 milyon euro isteniyor.

Eski KGB üyesi ve Nornikel’in eski yöneticisi Vladimir Strjalkovskiy, 68 metrelik yatı “Icon Ragnar”ı 69,5 milyon euro’ya, eski senatör Valentin Zavadnikov ise 55 metrelik "Admiral Quinta Esentia" yatını 25 milyon euro’ya satışa çıkarıyor.

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Eski bankacı Oleg Tinkov da 100 milyon dolar değerindeki yatı "La Datcha"yı satabileceğini açıklamıştı.

Ukrayna operasyonu sonrası ABD ve AB tarafından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın oligarklara ait en az 13 lüks yata el konulmuştu.(Türkrus)