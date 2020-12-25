Olgu Şengül, yeni kitabını çıkardı

Olgu Şengül Türkiye'nin birçok kentinde eğitimler veriyor.İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) lisans eğitimini tamamladıktan sonra İtalya'nın Milano Teknik Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayan Olgu Şengül, Türkiye'ye döndükten sonra dijital pazarlama sektörünün içinde yönetici olarak görev aldı. Yönetici olarak çalıştığı firmalarda, e-ticaret alanındaki satışlarda 20 kata varan artış gösterme başarısını elde etti.Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yeni girişimcilere ve yönetici pozisyonunda çalışan yurttaşlara dijital pazarlama üzerine 2 günlük eğitimler veren Olgu Şengül, kurumsallaşmak ve markalaşmak isteyen tüm firmaların bir an önce dijital pazarlamaya geçmeleri gerektiklerini söylüyor.Eğitimlerinde pazarlamanın temellerinden başlayarak, 'dijital pazarlamadaki büyük resmi', reklam hazırlama tekniklerini anlatan Olgu Şengül, Google, Facebook gibi sosyal mecralarda reklam verirken izlenecek stratejik bakış açılarını da ele alıyor. Birçok işletme sahibi ve yönetici bu eğitimlerden aldıkları birikimle çalıştıkları kurumları yönlendiriyor.Dijital pazarlamanın öneminin yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde daha iyi anlaşıldığını ifade eden Olgu Şengül, firmaların e-ticaret sayesinde nasıl büyüyebildiklerini bu süreçte çok iyi gördük diye sözlerine devam etti.