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Ölen Rus turistle ilgili yeni gelişme

Marmaris'te ölü bulunan Rus turistle ilgili yapılan soruşturmada gözaltına alınan taksici serbest bırakıldı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 21:35
Ölen Rus turistle ilgili yeni gelişme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 5 gündür aranan Rus turistin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan taksici çıkarıldığı mahkemede salıverildi.

Ölü bulunan Rus turist Airat Zaripov'u (24) son gören kişi olması nedeniyle ifadesine başvurulmak üzere savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan taksici C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Marmaris Adliyesine sevk edilen C.A, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Turunç Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Zaripov'un kaybolduğunun yakınları tarafından bildirilmesi üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve iz takip köpekleriyle arama yapılmıştı. Çalışmaların 5'inci gününde Turunç Mahallesi'nde dağlık ve kayalık alanda Rus turistin cesedine ulaşılmıştı.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 21:35
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