Ölen Rus askerlerin eşlerinden Putin’e seferberlik çağrısı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat 2022’den bu yana devam ederken, savaşta ölen askerlerin eşleri tarafından kurulan Rusya’nın Dul Asker Eşleri grubu tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e geniş çaplı bir seferberlik emri vermesi çağrısında bulunuldu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan grup, "Başkanımız Vladimir Putin'den Rus ordusunun geniş çaplı bir seferberlik gerçekleştirmesine izin vermesini istiyoruz" ifadelerini kullanarak, “Başkomutanımızdan askerlik çağındaki erkeklerin Rusya'dan ayrılmasını yasaklamasını istiyoruz. Bunu istemek için hakkımız var. Kocalarımız bu adamları korurken öldü. Ama eğer kaçarlarsa bizi kim koruyacak?” dedi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin'e atıfta bulunulan açıklamada, Rusya'nın sınırları etrafında birleşen şeytani güçlere karşı savunma yapmak için artık sert önlemler alma zamanının geldiği belirtilerek, "Bugün dünyanın tüm kötülükleri Rusya'ya karşı birleşti. Tüm Batı bize karşı. Ya biz ya onlar, başka çare yok" denildi.

Stalin'in yalnızca zaferi düşündüğü aktarılan açıklamada, "Şimdi korkaklık zamanı değil" ifadeleri kullanıldı.

Stalin, 1942'de "Geri adım yok" emri olarak bilinen 227 No'lu emri yayınlamış, emre uymayan binlerce Sovyet askeri kurşuna dizilmişti. Grubun bir üyesi basına yaptığı açıklamada, uygun tüm Rus erkeklerinin Anavatanı savunmak için seferber edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Yaklaşan savaş tamamen farklı kaynaklar gerektirecek: insani, psikolojik, ekonomik. Vatanı korumak vazifedir" dedi.

Kısmi seferberlik ilan edilmişti

Rusya, 21 Eylül 2022’de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez "kısmi seferberlik" ilan etmiş, yaklaşık 300 bin kişi silahaltına alınmıştı. Seferberlik emri sonrası binlerce Rus erkek ülkeden kaçmıştı.