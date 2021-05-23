Ölen Müslümansa insanlık rafta!

Hakkı Bilir İstanbul

Müslüman coğrafyalarda zulüm ve ölüm kol gezerken insanlık bu dramı sadece seyretmekle yetiniyor. Doğu Türkistan’dan Afrika’ya kadar, akan kan, dökülen gözyaşı Müslümana aitken, emperyalistler vahşetin daha da derinleşmesini sağlıyor. Son 10 yılda 12.5 milyon Müslüman, kolonyalistlerin kışkırttığı iç savaş ya da dış müdahaleler nedeniyle hayatını kaybederken, BM’nin Mülteci Raporu’na göre 80 milyonluk göç yolcusunun yarıdan fazlasını da yine Müslümanlar oluşturuyor. Mültecilerin göç yollarında yaşadığı zorluklar ve mağduriyetler karşısında da dünya en ufak bir refleks dahi maalesef ki göstermiyor.

Kendi değerlerini inkar ediyorlar

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkan Ali Akbaş, “Şu net bir şekilde anlaşılmıştır ki, ölen Müslümansa hür dünya kafasını kuma gömüyor. Demokrasi, insan hakları gibi değerler ayaklar altına alınıyor. Mültecilerin yaşadığı dram ve ölüme terk edilişleri ise ayrı bir trajedi. Sadece Müslümanlar değil beşeriyetin insanlığı da ölüyor” dedi. Batı’nın insan hakları söyleminin kocaman bir yalan olduğunu kaydeden Akbaş, “Sürekli olarak insan haklarından dem vuranlar, insani değerlerin yüceliğinden bahsedenler, dünyaya mesaj vermek adına insani değerler üzerinde algı operasyonu yürütenler, gerçekte ise en temel insan haklarının çiğnenmesi karşısında hiçbir adım atmıyor. Üzerlerine bombalar atılarak ölen ve sahillerde minnacık bedeni bulunan bebekler, insanlığın da kaybettiğinin göstergesidir” şeklinde konuştu.

İnsanlık iflas ediyor

Uluslararası Stratejik Tahlil Araştırmalar (USTAD) Derneği Başkanı Ahmet Akgül, “Batı’nın uluslararası ilişkilerden anladığı sadece kendi konforu ve rahatını korumaktan ibaret. Kendi çıkarlarını korumak için ‘öteki’ olarak tanımladığı Müslümanların ölmesi karşısında en ufak bir refleks göstermiyor. Bugün Müslüman ülkelerin zulüm altında olmasının bir nedeni de emperyalist politikalardır” şeklinde konuştu. Batı’nın mültecilere karşı acımasız olduğunu hatırlatan Akgül, “İtalya, Yunanistan ve son olarak İspanya. Mültecilere denize geri iterek adeta ölmelerine zemin hazırlıyor. Bunun diplomaside bir karşılığı yok. Bu insanlığın iflasının tezahürüdür” ifadelerini kullandı.