Ölen kocasının dünyaya inek olarak geldiğine inanan kadın, inekle nikah kıydı

Kamboçya'da 74 yaşında bir kadın, kocasının bir inek olarak reenkarne olduğuna inanıyor. Kratie bölgesinde yaşayan 74 yaşındaki Khim Hang, ineğin onu öptüğünü ve merdivenlerden yukarı takip ettiğini belirtti.

İneğin aynı zamanda ‘eşiyle aynı karaktere' sahip olduğunu belirten Hang, bu yüzden hayvanla evlenme kararı aldığını ifade etti. Köyde yaşayanlar, Hang'in inekle bir törenle evlendiğini ifade etti.

The Sun'ın aktardığına göre Hang, ineğe ölen eşinin kullandığı yastıklardan bir yatak da yaptı.Reuters'a konuşan Hang, “İneğin eşim olduğuna inanıyorum çünkü o ne yapardıysa bu inek de aynısını yapıyor. Aynı şekilde hareket ediyorlar” dedi.