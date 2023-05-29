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Yerel Ölen kardeşinin yerine muhtar seçildi, hayatını kaybetti
Yerel

Ölen kardeşinin yerine muhtar seçildi, hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-29 17:58:00 -
Ölen kardeşinin yerine muhtar seçildi, hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde 2019 yılında muhtar olarak seçilen kardeşinin vefatının ardından köylüler tarafından muhtar seçilen vatandaş da görevini devredemeden yaşamını yitirdi.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı Pınarözü köyünde 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde muhtar olarak seçilen Mustafa Kaymaz, 20 Kasım 2020 yılında yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Bunun üzerine Pınarözü köyünde 06 Haziran 2021 yılında ara seçimlere gidildi.

Yapılan ara seçimde Mustafa Kaymaz'ın ağabeyi Salim Kaymaz, köylülerin gösterdiği vefa ile muhtar seçildi.

2021 yılından beri Pınarözü köyünün muhtarlığını yürüten Salih Kaymaz da sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Kardeşi ile aynı sonu yaşayan Salih Kaymaz'ın cenazesi, yarın Pınarözü köyünde toprağa verilecek.

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