Ölen işçinin kıdem tazminatı kime ödenir? Çalışan vefat ederse kıdem tazminatını eşi alır mı?
Kıdem tazminatının alınması için bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartlardan biri de İşveren tarafından 4857 Sayılı İş Kanunun 17 inci Maddesi gereğinde çalışanın sözleşmesinin feshedilmesi halinde Kıdem Tazminatı ödenir. Peki çalışan vefat ederse kıdem tazminatını eşi alır mı? Ölen işçinin kıdem tazminatı kime ödenir? İştinin ölümü halinde kıdem tazminatını kime ödenir?19 Ekim 2019 Cumartesi 14:49
Kıdem tazminatının alınması için bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartlardan biri de İşveren tarafından 4857 Sayılı İş Kanunun 17 inci Maddesi gereğinde çalışanın sözleşmesinin feshedilmesi halinde Kıdem Tazminatı ödenir. Peki çalışan vefat ederse kıdem tazminatını eşi alır mı? Ölen işçinin kıdem tazminatı kime ödenir? İştinin ölümü halinde kıdem tazminatını kime ödenir?
Çalışan vefat ettiği takdirde çalışana ait kıdem tazminatı tutarını eşi talep edebilir. Çünkü 1475 sayılı İş Kanununun 14’ncü maddesi işçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde kıdem tazminatının ödeneceğini belirtmektedir.
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