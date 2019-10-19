Ölen işçinin kıdem tazminatı kime ödenir? Çalışan vefat ederse kıdem tazminatını eşi alır mı? Kıdem tazminatının alınması için bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartlardan biri de İşveren tarafından 4857 Sayılı İş Kanunun 17 inci Maddesi gereğinde çalışanın sözleşmesinin feshedilmesi halinde Kıdem Tazminatı ödenir. Peki çalışan vefat ederse kıdem tazminatını eşi alır mı? Ölen işçinin kıdem tazminatı kime ödenir? İştinin ölümü halinde kıdem tazminatını kime ödenir?

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