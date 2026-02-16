  • İSTANBUL
Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı!.. İş hiç hesap etmediğimiz noktalara ulaştı gibi artık!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı!.. İş hiç hesap etmediğimiz noktalara ulaştı gibi artık!

İtalya Serie A takımlarından Juventus, ara transfer döneminde Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Ancak transferin son günlerinde yapılan bu hamle sarı kırmızılı kulüp tarafından kabul görmemişti. İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, Galatasaray ve Icardi üçgeni arasında yaşananların perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Foto - Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı!.. İş hiç hesap etmediğimiz noktalara ulaştı gibi artık!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Foto - Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı!.. İş hiç hesap etmediğimiz noktalara ulaştı gibi artık!

Sarı kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geleceği rakibi Juventus, ara transfer döneminde deneyimli santrforu kadrosuna katmak için harekete geçmişti.

Foto - Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı!.. İş hiç hesap etmediğimiz noktalara ulaştı gibi artık!

Ancak İtalyan devinin transferin son günlerinde yaptığı Icardi hamlesi Galatasaray tarafından kabul görmemişti.

Foto - Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı!.. İş hiç hesap etmediğimiz noktalara ulaştı gibi artık!

Corrieredellosport'ta yer alan habere göre; Mauro Icardi, Juventus'a transfer olmayı kabul etmişti.

Foto - Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı!.. İş hiç hesap etmediğimiz noktalara ulaştı gibi artık!

Hatta İtalyan ekibi, 32 yaşındaki forvetle sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştı.

Foto - Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı!.. İş hiç hesap etmediğimiz noktalara ulaştı gibi artık!

Juventus ayrıca haziran ayına kadar 10 gol atması ve Şampiyonlar Ligi biletinin alınması durumunda Icardi ile 2027 yılına kadar sözleşme uzatma konusunda el sıkışmıştı.

Foto - Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı!.. İş hiç hesap etmediğimiz noktalara ulaştı gibi artık!

Ancak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, sezon sonunda yapılacak başkanlık seçiminden dolayı bu teklifi reddettiği ve Icardi'yi takımda tutma kararı aldığı belirtildi.

Foto - Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı!.. İş hiç hesap etmediğimiz noktalara ulaştı gibi artık!

Sarı kırmızılı takımın kaptanı Mauro Icardi, bu sezon 33 karşılaşmada boy gösterdi. Yıldız futbolcu bu maçlarda 15 gol ve 2 asist yaptı.

Foto - Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı!.. İş hiç hesap etmediğimiz noktalara ulaştı gibi artık!

Galatasaray'da önemli başarılar elde eden Mauro Icardi'nin, sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

