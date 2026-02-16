  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sağlık
Yeniakit Publisher
Vücut isyan etti mi sonu hüsran: Kalp sağlığı için basit formül: Son 3 saatte hiçbir şey yemeyin
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Vücut isyan etti mi sonu hüsran: Kalp sağlığı için basit formül: Son 3 saatte hiçbir şey yemeyin

Vücudumuz isyan ettiği zaman sonu hüsran olabilir. Onun için kalp sağlığımızı ihmal etmemeliyiz.

Foto - Vücut isyan etti mi sonu hüsran: Kalp sağlığı için basit formül: Son 3 saatte hiçbir şey yemeyin

Amerikan Northwestern Medicine ekibinin gerçekleştirdiği araştırma, yatmadan önceki son 3 saatte yemek yememenin kalp ve metabolizma sağlığına fayda sağlayabileceğini gösterdi.

Foto - Vücut isyan etti mi sonu hüsran: Kalp sağlığı için basit formül: Son 3 saatte hiçbir şey yemeyin

Çalışmada, fazla kilolu katılımcılardan oluşan birinci grup uyku öncesi en az üç saat yemek yemeyi bıraktı ve gece boyunca 13-16 saatlik oruç uyguladı.

Foto - Vücut isyan etti mi sonu hüsran: Kalp sağlığı için basit formül: Son 3 saatte hiçbir şey yemeyin

Kontrol grubunda ise gece orucu süresi 11-13 saatle sınırlı kaldı. Tüm denekler ayrıca yatmadan üç saat önce ışık seviyesini azalttı.

Foto - Vücut isyan etti mi sonu hüsran: Kalp sağlığı için basit formül: Son 3 saatte hiçbir şey yemeyin

Araştırmacılar kalori alımını sabit tutarak yalnızca yemek zamanlamasını değiştirdi.

Foto - Vücut isyan etti mi sonu hüsran: Kalp sağlığı için basit formül: Son 3 saatte hiçbir şey yemeyin

Sonuçlar, son öğünü erkene çeken grupta gece kan basıncının ve kalp atış hızının önemli ölçüde gerilediğini, kan şekeri kontrolünün düzeldiğini ortaya koydu.

Foto - Vücut isyan etti mi sonu hüsran: Kalp sağlığı için basit formül: Son 3 saatte hiçbir şey yemeyin

Uzmanlar, kalp hastalığı riski taşıyan bireyler için yemek saatini öne çekmenin,

Foto - Vücut isyan etti mi sonu hüsran: Kalp sağlığı için basit formül: Son 3 saatte hiçbir şey yemeyin

besin içeriğini değiştirmeden uygulanabilecek basit ve etkili bir strateji olabileceğini vurguladı.

Foto - Vücut isyan etti mi sonu hüsran: Kalp sağlığı için basit formül: Son 3 saatte hiçbir şey yemeyin

Vücudun sirkadiyen ritmi olarak bilinen biyolojik saatin metabolizma ile kalp fonksiyonlarını düzenlediği belirtilen çalışmada,

Foto - Vücut isyan etti mi sonu hüsran: Kalp sağlığı için basit formül: Son 3 saatte hiçbir şey yemeyin

metabolik dengenin bozulmasının Tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kardiyovasküler rahatsızlık riskini yükselttiği kaydedildi.

Foto - Vücut isyan etti mi sonu hüsran: Kalp sağlığı için basit formül: Son 3 saatte hiçbir şey yemeyin

Bulgular “Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology” dergisinde yayımlandı.

