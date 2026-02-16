Günde 1 kaşık tahin yeter! Kimse bu kadar faydalı olduğunu bilmiyordu! Müthiş şifa

Tahin hem Türkiye'de hem de dünyada birçok yemekte yaygın olarak kullanılıyor. Peki, tahinin faydasını biliyor musunuz? Tahin, kanser önleyici etkiler, iltihap önleyici bileşikler ve antibakteriyel özellikler de dahil olmak üzere birçok besleyici fayda sunar. Araştırmaların da desteklediği tahinin faydalarını bir araya getirdik. İşte bir kaşık tahinle gelen şifanın detayları…