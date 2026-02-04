  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemalistlere soruyoruz ama cevap yok! İskilipli Atıf Hoca vatana nasıl ihanet etti? MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık! Canavar kardeşlerin Müslüman nefreti kan davası başlattı: Kız kardeşlerini ve eniştelerini kürekle öldürdüler! Savcıları Tehdit Eden CHP'li Gökhan Günaydın'ın Kirli Arşivi Patladı: Ödülü FETÖ İmamından Almış! THY uçağında teknik arıza: Yolcu uçağı Hindistan'a acil iniş yaptı! Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı! Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke' Hani Türkiye figürandı! Hani federasyon geliyordu! Müsavvat Dervişoğlu çuvalladığını itiraf etti İBB’den satanist Epstein akıyor! CHP'nin "Sanat" Maskesi Altındaki Karanlık Oyunu: Prof. Selman Öğüt'ten Sert Tepki! CHP’nin 'şapka kanununa muhalefet'ten astığı İslam alimi İskilipli Atıf Hoca, vefatının 100. yılında mezarı başında anıldı
Yerel Öldürülen yaşlı adamın öldürülmesiyle ilgili 4 gözaltı
Yerel

Öldürülen yaşlı adamın öldürülmesiyle ilgili 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Öldürülen yaşlı adamın öldürülmesiyle ilgili 4 gözaltı

Çorum'da cesedi parçalanmış halde bulunan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Zanlının, yaşlı adamı bağ evinde öldürdükten sonra üzerine benzin döküp yaktığı ve ardından cesedi parçalayıp dere yatağına attığını itiraf ettiği öğrenildi.

Çorum'da 6 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra, parçalanmış cesedi dere yatağında bulunan 76 yaşında Ali Osman Kaya'nın ölümüyle ilgili, Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Çorum İl

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde gözaltına alınan Ali Osman Kaya'nın komşusu A.F.K.'nin ardından, ağabeyi A.K., babası Y.K. ve akrabası H.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren A.F.K.'nin ifadesinde, "küfür sebebiyle tartıştıkları Kaya'yı birlikte gittikleri bağ evinde tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra, cesedini benzin döküp yaktığını ve parçalara ayırdığını söylediği öğrenildi. A.F.K.'nin cesedin bulunmaması için ormanlık alandaki dere yatağına attığını söylediği belirtildi.

Bursa’da damat dehşeti: 5 sene önce mevlitte başlayan kin cinayetle bitti
Bursa’da damat dehşeti: 5 sene önce mevlitte başlayan kin cinayetle bitti

Gündem

Bursa’da damat dehşeti: 5 sene önce mevlitte başlayan kin cinayetle bitti

Esenler'de korku dolu anlar! Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı
Esenler'de korku dolu anlar! Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı

Aktüel

Esenler'de korku dolu anlar! Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı

Küresel çetenin karanlık dehlizleri açıldı! Epstein dosyalarında klonlama ve cinayet vahşeti
Küresel çetenin karanlık dehlizleri açıldı! Epstein dosyalarında klonlama ve cinayet vahşeti

Gündem

Küresel çetenin karanlık dehlizleri açıldı! Epstein dosyalarında klonlama ve cinayet vahşeti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel’in kurgu siyaseti Osmaniye’de çöktü! Mağdur dedikleri kadının altından araç filosu çıktı
Gündem

Özgür Özel’in kurgu siyaseti Osmaniye’de çöktü! Mağdur dedikleri kadının altından araç filosu çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Osmaniye ziyareti sırasında kameralar önünde "Açız, elektriğimiz kesik, evimiz yok" diyerek feryat ettirilen..
İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar
Dünya

İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar

İran'da on binden fazla kişinin öldürüldüğü protestolarla ilgili ortaya atılan iddia dünyayı ayağa kaldırdı. Tanıkların, insan hakları örgüt..
Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke'
Dünya

Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke'

İran Devrim Muhafızları’ndan bir komutan, ABD’nin olası bir saldırısına karşılık ilk hedefin İsrail olacağını söyledi. İran’ın vereceği yanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23