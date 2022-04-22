Öldürülen terörist sayısı 42 oldu
Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 42'ye yükseldi.
Terör örgütünün sınır ötesindeki faaliyetlerini sonlandırmak üzere başlatılan Pençe-Kilit operasyonları devam ediyor.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi.
42 terörist öldürüldü
MSB'nin açıklamasında Pençe-Kilit Operasyonları'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 42 olarak açıklandı.
Twitter üzerinden aktarılan bilgide, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" ifadeleri yer aldı.