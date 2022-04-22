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Gündem Öldürülen terörist sayısı 42 oldu
Gündem

Öldürülen terörist sayısı 42 oldu

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda öldürülen terörist sayısı 42'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 11:58:00 -
Öldürülen terörist sayısı 42 oldu

Terör örgütünün sınır ötesindeki faaliyetlerini sonlandırmak üzere başlatılan Pençe-Kilit operasyonları devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi.

42 terörist öldürüldü

MSB'nin açıklamasında Pençe-Kilit Operasyonları'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 42 olarak açıklandı.

Twitter üzerinden aktarılan bilgide, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" ifadeleri yer aldı.

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Yorumlar

Muşlu

İnşallah kökleri en kısa zamanda kurur. Bu Mübarek cumanın hatırına Mehmetçiğin Elleri dert görmesin. Amin
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