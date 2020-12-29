Öldürülen 3 kadın için yas tutulurken laik mahalle adeta dalga geçiyor

Aile kurumu ve kadını koruyamayan aksine zarar veren toplam 81 maddeden oluşan İstanbul Sözleşmesi’nin 24 maddesinin doğrudan aile ve nesil için büyük tehlike oluşturduğu birçok sivil toplum kuruluşu tarafından kabul ediliyor. Ayrıca sözleşme kadınları korumak yerine LGBT'lere kalkan olmakla eleştiriliyor. Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bırakın kadını korumayı cinayetler katlanarak arttı. Sözleşme sadece Türkiye'de değil birçok Avrupa ülkesinde de eleştiriliyor.

Utanmadan "sözleşme yaşatıyor" dedi

Laik mahallenin önde gelenlerinden Metin Uca ise en son cinayete kurban giden; Aylin Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez'i örnek gösterme gafletinde bulunarak, "İstanbul sözleşmesi yaşatır." diyerek tweet attı.