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Öldürdüğü kadının cesediyle 850 km giden TIR şoförüne müebbet hapis

Adana'da aracına aldığı kadını bıçaklayarak öldürmesinin ardından cesedini yaklaşık 850 kilometre uzaklıktaki Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araziye bıraktığı gerekçesiyle yargılanan TIR şoförü, mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:52
Öldürdüğü kadının cesediyle 850 km giden TIR şoförüne müebbet hapis

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Çukurova ilçesi mevkisindeki TIR konaklama tesislerinde 5 Temmuz 2017'de aracına aldığı Neslihan Apa'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Doğan Y. ile avukatı katıldı.

Dava dosyasında araştırılacak başka husus kalmaması nedeniyle mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Yaşanan olayı hatırlatan savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, hırsızlık suçundan ise kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı için beraatine karar verilmesini istedi.

Son savunması sorulan Doğan Y. ise eski savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Adalete sığınıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanığı, Neslihan Apa'yı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edip, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Hırsızlık suçundan ise sanık hakkında beraat kararı verildi.

Doğan Y. hakkında "kasten öldürmek" ve "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından hazırlanan iddianamede, sanığın nakliye şirketinde şoför olarak çalıştığı, 5 Temmuz 2017'de Adana'ya yük getirdiği, bir yıldır tanıdığı Neslihan Apa'yı telefonla arayıp buluştukları belirtilerek, şoförün birlikte olduğu kadını aracında bıçaklayarak öldürdüğü aktarılmıştı.

Sanığın, kadının cesedini TIR'daki yatağa koyduğu ve üzerini çarşafla örterek yoluna devam ettiği belirtilen iddianamede, Doğan Y'nin, Gebze'deki boş araziye götürdüğü Apa'nın cesedini kanala atıp üzerini otlarla kapattığı kaydedilmişti.

İddianamede, Doğan Y'nin yer göstermesi üzerine Gebze'deki kanalda yapılan aramada insan saç ve kemikleri ile dişlerinin bulunduğu, yapılan DNA testinde cesedin kadına ait olduğunun belirlendiği bilgisine yer verilmişti.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 12:52
  1. Gaziantep
  2. Adana
  3. TIR şoförü
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  5. müebbet hapis cezası

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