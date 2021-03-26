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Teknoloji Öldükten sonra harekete geçiyor... İnsan beyninde zombi gen!
Teknoloji

Öldükten sonra harekete geçiyor... İnsan beyninde zombi gen!

ABD'li bilim insanları ölümden sonra harekete geçen insan beyninde 'Zombi gen' olarak bilinen genler keşfetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 11:20:00 -
Öldükten sonra harekete geçiyor... İnsan beyninde zombi gen!

ABD'nin Chicago şehrindeki Illinois Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları insan beyninde 'Zombi gen' olarak adlandırılan genler keşfetti. Bilim insanları ABD'deki araştırmanın sonuçlarını karşılaştırıyor.

Beyin dokularındaki gen ifadeleri mercek altında

Ekip araştırma kapsamında rutin beyin ameliyatları sırasında alınan beyin dokularındaki gen ifadelerini mercek altına aldı. Bilim insanları bu sayede ölümü ve sonrasını simüle etmeyi başardı.

Bazı hücreler ölümden sonra aktivitelerini arttırdı

Söz konusu araştırmaya ile insan beynindeki bazı hücrelerin ölümden sonra aktivitelerini artırdığı saptandı. Bu zombi genlerin 'Glia' adı verilen sinir hücrelerini sarmak, bunlara besin ve oksijen sağlamakla görevli olan tek bir hücre türüne özgü olduğu bilgisine ulaşıldı. Sinir hücrelerinde bulunan ve düşünme gibi aktivitelere etki eden bir diğer gen grubu ise ölümden hemen sonra bozuldu.

Ölümden sonraki değişim 12 saatte zirve yaptı

Üçüncü gen grubu ise sinir hücrelerindeki genlerde azalma yaşandığında aktivitelerini artırdı. Ölümden sonraki değişimlerin yaklaşık 12 saatte zirve yaptığı belirlendi. Bilim insanları bu hücrelerin ölümden sonra dahi büyümeye devam ettiğini belirledi. Ekip adına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Jeffrey Loeb keşfin beyinde ölümden sonra neler yaşandığını saptamayı hedefleyen araştırmalara ışık tutacağını belirtti.

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