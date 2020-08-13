Öldüğü iddia edilen katil Esed'in son görüntüsü
Rusya'nın güdümünde Suriye'de binlerce insanı katleden Beşşar Esed'in öldüğü iddia edilmişti. Dünyaya servis edilen görüntülerde Esed'in ölmediği dün Meclis'te yaptığı konuşma sırada fenalaştığı görüldü.
Suriye'de binlerce insanı katleden Beşşar Esed'in öldüğü iddia edilmişti.
Geçtiğimiz 10 yılda Suriye'yi yerle bir eden Esed'in akıbetiyle ilgili bir video ortaya çıktı.
Görüntülerde eli kanlı diktatörün Meclis'te konuşma yaptığı sırada fenalaştığı görülüyor.
Salondan ayrılarak bir süre dinlenen Rusya güdümündeki katil, yeniden kürsiye dönerek konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
Öldüğü iddialarıyla gündemi meşgul eden Beşşar Esed'le ilgili yapılan açıklamada; tansiyonunun düştüğü ifade edildi.