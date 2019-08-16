Öldüğü 4 ay sonra anlaşıldı Acıbadem Mahallesi'nde bir apartmandan kötü kokular geldiği ihbarı üzerine eve giren polisler en az dört ay önce öldüğü tahmin edilen çürümüş bir erkek cesediyle karşılaştı.

Kadıköy'de bir apartmandan kötü kokular geldiği ihbarını değerlendiren polisler, girdikleri evde çürümüş erkek cesediyle karşılaştı. Acıbadem Mahallesi Şam Fıstığı Sokak'taki Birlik Apartmanı'ndan kötü kokular geldiği yönündeki ihbarı değerlendiren polis, apartmanın ikinci katındaki daireye girdiğinde çürümüş bir erkek cesediyle karşılaştı. Ekipler durumu savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerine bildirdi. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde ölü bulunan şahsın 1950 doğumlu Teoman Beysan olduğunu belirledi. Yatağında ölü bulunan Beysan'ın cesedinin çürüdüğü tespit edilirken, ölümün yaklaşık dört ay önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Apartman savcılık talimatıyla mühürlendi.

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