"Öldü" denilen Kim Jong-un nükleer deneme yapmak için harekete geçti

Geçtiğimiz ay ABD'nin önemli medya kuruluşlarından CNN, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un öldüğünü öne sürmüştü. Kuzey Kore medyasından uzun süre yalanlama gelmemesi üzerine iddialar dünya genelinde yüksek sesle tartışılmaya başlanmıştı. Kim'in ortalarda görünmemesi sonrası durumunun ağır olduğu ve tedavi altında olduğu da öne sürülenler arasında yer aldı. Kuzey Kore Lideri, olayın ardından yalnızca bir kez görüntülenirken, karelerin eski mi, yeni mi olduğu da tartışılıyordu. Kim o günden sonra bir kez daha görüntülendi.

Tekrar ortaya çıktı

Kuzey Kore lider Kim Jong-un, 1 Mayıs'tan beri ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Kuzey Kore medyası KCNA, Kim Jong-un'n askeri bir toplantıya katıldığını bildirdi.

Yeniden nükleer deneme peşinde

Kim Jong-un'un, toplantıda Kuzey Kore'nin nükleer gücünü artırmak istediği aktarılırken, toplantının bir kısmında ayağa kalkarak bir tahtadan kurmaylarına bazı bilgiler aktardığı da görüldü.

Ne içtiği tartışılıyor

Ülkenin nükleer savaş stratejisinin belirlendiği toplantıda konuşan Kim Jong-un'un geniş bir masada oturduğu ve önünde de beyaz bardak olduğu görülüyor. Sosyal medyada, Kim Jong-un'un küçük bir çaydanlığa benzeyen bardaktan ne içtiğine dair birçok iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Kim'in su içtiğini yazarken, bazı kullanıcılar ise çay içtiğini öne sürdü.