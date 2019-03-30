Ölçü ve dengeyi öğreten bir Peygamber

Bir kere Rasûl-i Ekrem abdest alırken bazı arkadaşları O’nun kullandığı ve döktüğü suyu toplamak istemişlerdi.

Rasûl-i Ekrem, ne için böyle yaptıklarını sorduğu zaman bunun sırf kendisine karşı hissettikleri bağlılığın eseri olduğunu söylemişlerdi.

Bilmukabele Rasûl-i Ekrem şöyle buyurmuştu:

“İçinizde herhangi bir kimse Allah ile Peygamberi sevmenin zevkini duymak istiyorsa, ağzını açtığı zaman sözün doğrusunu söylesin. Doğru sözlü olsun. Kendisine emniyet edildiği zaman bu emniyeti ihlal etmesin. Başkalarıyla komşuluk ettiği zaman komşuluk hukukuna riayet etsin.”

Bir gün adamın biri Rasûl-i Ekrem’i ziyaret etmiş, O’nun sözlerini dinledikten sonra, “Allah’ın ve sizin istediğiniz yerine gelir” demişti.

Buna karşı Peygamberimiz:

“Sen Allah’a ortak koşuyorsun! Yalnız Allah’ın dilediği olur, de!” cevabını vermişti.