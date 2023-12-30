Ölçü aletlerinin 2024 yılı muayene ve damgalama bedelleri belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletleri için 2024 yılında alınacak muayene ve damgalama bedelleri belirlendi.

Buna göre, muayene ve damgalama bedelleri, uzunluk ölçüleri için 8 lira, hacim ölçekleri için 50-150 lira, kütle ölçüleri için kilogramına göre 50-500 lira olacak.

Şişelerde beher kalıp için ise muayene ve damgalama bedeli 3 bin 395 lira olarak tespit edildi.

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene ve damga bedeli 199 lira ile 8 bin lira aralığında uygulanacak. Otomatik tartı aletlerinde bu tutar 1484 lira ile 2 bin 472 lira arasında değişecek.

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Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletlerinde (aks kantarları) söz konusu bedel 5 bin lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 106-1000 lira ve ölçü olarak kullanılan taşıtlar (vagonetler) için 100 lira olarak belirlendi.

Muayene ve damgalama bedelleri gaz sayaçları için sınıfına göre 59 lira ile 473 lira, su sayaçları için anma debisine göre 12 lira ile 65 lira, elektrik sayaçları için ise 34 lira ile 256 lira arasında değişecek.

Taksimetreler 397 liraya muayene edilecek ve bu cihazların damgaları verilecek.

Egzoz gazı ölçme cihazları için belirlenen muayene ve damga bedelleri 333 lira ile 888 lira arasında olacak.

Takograf cihazlarının muayene bedeli 495 lira olarak uygulanacak.

Hız ihlal tespit donanımlarında ise saha muayenesi için 5 bin 574 lira, saha harici muayene için 3 bin 186 lira alınacak.