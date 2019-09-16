Ölçek’ten Gökhan’a Kazdağları sorusu

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun maden sahaları ile ilgili açıklamalarından alıntılar yaparak, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a eleştirilerde bulundu.

Son günlerde gündemi sıkça meşgul eden Kirazlı bölgesindeki maden sahası ile ilgili Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın tutumunu tenkit eden Başkan Ölçek, "Son günlerin gündemini oluşturan Kirazlı bölgesindeki maden çalışmalarını her defasında halkımızdan oy devşirme adına ’Kazdağları’ olarak lanse eden Çanakkale Belediyesine tabir yerindeyse bir gol de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Geçtiğimiz günlerde maden sektörü temsilcileri ile bir araya gelen CHP lideri sivil toplum kuruluşları yöneticilerine parti olarak madenlerin çıkarılmasına karşı olmadıklarını, çevre örgütleri ve sektör temsilcilerinin diyalog kurarak bu sorunu çözebileceklerini söyledi. Daha da ötesi parti olarak burada hakem vazifesi görmeye hazır olduklarını ifade etti. Bu görüşmenin ardından CHP liderinin de bizlerle aynı görüşte olduğunu görmek bizleri oldukça mutlu etmiştir. Şehrin çeşitli noktalarında bulunan billboardları anlamsız ve hiçbir şekilde uzaktan ve yakından alakası olmayan, sözde yok Bayramiç beyazı yok olacakmış, yok Ezine peyniri yok olacakmış algısını oluşturmak isteyen CHP’li merkez belediyesine en güzel cevabı kendi genel başkanları gayet güzel vermiştir. Şimdi buradan soruyorum. Sayın Ülgür Gökhan, siz genel başkanınızın söylemlerine karşı mı geliyorsunuz? Madem öyle, genel başkanınız neden sözde Kazdağı, gerçek adı Kirazlı dağında incelemede bulunmamıştır? Seçimlerde ittifak halinde olduğunuz İYİ Parti Genel Başkanı bile alana gelmişken, Kılıçdaroğlu’nun gelmemesi manidar değil midir? Çünkü Kılıçdaroğlu, AK Parti gibi gerçekleri çok iyi bilmektedir. Bence siz de halktan oy devşirmek ve halka şirin gözükmek adına bunları bir kenara bırakın ve Çanakkale halkının ihtiyaçlarına kulak verin. Bu tür eylemlere artık son verip genel başkanınız gibi doğru yolu bulunuz. Bunun yanında Sayın Gökhan ne zaman kendinizi partinizin il başkanı, belediyede ise büyükşehir başkanı gibi hareket etmeyi bırakacaksınız? Çanakkale’de size oy verenler sizden hizmet beklemektedir. Size oy verenlerin ve partilileriniz de dahil artık illallah ettiği, ancak söyleyemediği bitmeyen belediye binasına, hemen bitişiğindeki eski hal binasına ve üst yapıya el atın. Halk sizden bunları beklemektedir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Merkez ilçe başkanı olarak size tavsiyem artık hizmet odaklı olmanızdır" diye konuştu.