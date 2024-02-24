Olaylara bakın olaylara! Berat gecemiz beraatımız olsun

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Gün o kadar dolu ki..

Neyi yazmam gerektiğine karar kılamadım.

“Günlük gelişmelerin, yaşananların hepsinden sıyrılıp, bu akşam idrak edeceğimiz Berat gecesi ile ilgili düşüncelerimi paylaşmalıyım” diye düşünürken...

“Kendimize çeki düzen verme vesilesi olması gereken Berat gecemizin, bizi beratımıza götürmesi için neler yapmalıyız, bunu konuşmamız gerekir” diye yazıya başlarken..

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Ama, Akit gazetesinin iyi gününde ve özellikle de kötü günlerinde, her daim yanımızda olan Ömer Bolat beyin babası Şevki amcamızın vefat ettiği, toprağa verildiği günün ertesinde..

Akit ailesi olarak her cenazemizde..

Sevincimizde..

Susturulmak üzere davalara muhatap olduğumuzda..

Baskın yediğimizde, korkutulmak istendiğimizde, tehdit edildiğimizde, hep yanımızda olan Ömer beyin acısını paylaşmak da, aslında bir berat vesilesi olmaz mı, diye düşünüp, hatıralarımızı sizlere aktaracak iken..

Yine günlük gelişmelere dalmak üzere, yelkenleri açtık.

Ama aklımızda hep, Berat’ımıza vesile olacak işler yapmak/yazmak var.

Bu vesile ile, bir cuma günü, Cuma namazı çıkışında, Fatih Camii avlusunda şehid edilen Metin Yüksel’i anmak için, dün aynı caminin avlusunda, aynı namaz sonrasında buluşan topluluğun haberi geliyor önüme..

İmam Hatip Lisesi’nde okuduğumuz günleri hatırlıyorum.

Metin Yüksel’in şehadet haberini öğrendiğimiz günler aklıma geliyor, Allah’tan rahmet dileğimde bulunuyorum ki..

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