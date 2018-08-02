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Olayın şokuyla kaza sandı, ama gerçek çok farklı çıktı

Batman'da yolda yürüyen Devrim Akçakaya isimli genç kıza sokakta yürürken arkasından yaklaşan motosikletli kişi tekme attı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:31
Olayın şokuyla kaza sandı, ama gerçek çok farklı çıktı

Genç kız bir anda sert bir şekilde yere yığılan genç kızın yardımına çevredekiler yetişti.

KAZA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ AMA...

Akçakaya, olayın kaza olduğunu düşünerek motosikletli şahıstan şikayetçi olmadı. Ancak olay çevre esnafın güvenlik kameraları izlenince durumun bir kaza olmadığı anlaşıldı. O anlar kameraya işte böyle yansıdı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:31
  1. Batman
  2. Motosikletli maganda
  3. şehir magandası
  4. kadına şiddet
  5. kaza sandı

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