Olayın şokuyla kaza sandı, ama gerçek çok farklı çıktı
Batman'da yolda yürüyen Devrim Akçakaya isimli genç kıza sokakta yürürken arkasından yaklaşan motosikletli kişi tekme attı.02 Ağustos 2018 Perşembe 16:31
Genç kız bir anda sert bir şekilde yere yığılan genç kızın yardımına çevredekiler yetişti.
KAZA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ AMA...
Akçakaya, olayın kaza olduğunu düşünerek motosikletli şahıstan şikayetçi olmadı. Ancak olay çevre esnafın güvenlik kameraları izlenince durumun bir kaza olmadığı anlaşıldı. O anlar kameraya işte böyle yansıdı.
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