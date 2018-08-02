Olayın şokuyla kaza sandı, ama gerçek çok farklı çıktı

Genç kız bir anda sert bir şekilde yere yığılan genç kızın yardımına çevredekiler yetişti.

KAZA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ AMA...

Akçakaya, olayın kaza olduğunu düşünerek motosikletli şahıstan şikayetçi olmadı. Ancak olay çevre esnafın güvenlik kameraları izlenince durumun bir kaza olmadığı anlaşıldı. O anlar kameraya işte böyle yansıdı.