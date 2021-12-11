Olayın canlı şahidi anlattı! Bediüzzaman'ın mezarını parçalayıp açtılar ve gözlerine inanamadılar

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Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Şanlıurfa'da Rahmet-i Rahman'a kavuşmasının ardından Balıklıgöl yakınlarında bir yere defnedilmişti. Bediüzaman'ın naaşı, darbeci yönetim tarafından parçalatılan kabri yaklaşık 2 ay sonra açılmış ve bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

Olayın canlı şahitlerinden olan o dönem asker olan Tahir Amca, Bediüzzaman'ın kabrinin açıldığı anı ve naaşının nasıl bir halde olduğunu aktardı.