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İSLAM Olayın canlı şahidi anlattı! Bediüzzaman'ın mezarını parçalayıp açtılar ve gözlerine inanamadılar
İSLAM

Olayın canlı şahidi anlattı! Bediüzzaman'ın mezarını parçalayıp açtılar ve gözlerine inanamadılar

İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin naaşının darbeci yönetim tarafından gasp edilmesi olayının canlı şahitlerinden olan Tahir Amca, Bediüzzaman'ın kabrinin açıldığı anı anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 23:25:00 -

 yeniakit.com.tr 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Şanlıurfa'da Rahmet-i Rahman'a kavuşmasının ardından Balıklıgöl yakınlarında bir yere defnedilmişti. Bediüzaman'ın naaşı, darbeci yönetim tarafından parçalatılan kabri yaklaşık 2 ay sonra açılmış ve bilinmeyen bir yere götürülmüştü. 

Olayın canlı şahitlerinden olan o dönem asker olan Tahir Amca, Bediüzzaman'ın kabrinin açıldığı anı ve naaşının nasıl bir halde olduğunu aktardı.

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Yorumlar

YA RABBİ

aklıma BELED SURESİ geldi..... 
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Uveys

Öldükten sonra bile korkutmuş Allah’ın düşmanlarını! Ne büyük zatmış!!!
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