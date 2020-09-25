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Dünya Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast
Dünya

Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukat Babar Kadri, suikast sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 23:31:00 -
Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'de dikkat çeken bir suikast yaşandı. Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukat Babar Kadri, uğradığı suikast sonucunda yaşamını yitirdi.

Evine gelen iki silahlı şahıs tarafından öldürüldü

Konu ile ilgili emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde müvekkillik talep etme bahanesi ile Babar Kadri'nin Srinagar'daki evine gelen iki silahlı şahsın, Müslüman avukatı öldürdüğü belirtildi.

Hastaneye yetiştirmeye çalıştılar ama...

Kadri'nin yakınları, Müslüman avukatın dışarı çıktığında ona ateş ettiklerini ve kaçarak uzaklaştıklarını söyledi. Kadri'nin, yakınları tarafından hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybettiği ifade edildi.

Cammu Keşmir'in kendi kaderini tayin hakkını savunuyordu

30'lu yaşlarının sonunda olduğu belirtilen Kadri, bir aktivist olarak Hint televizyonlarındaki tartışma programlarında, Cammu Keşmir'in kendi kaderini tayin hakkını savunuyordu.

Spikere böyle cevap vermişti

Açık sözlü bir tartışmacı olan Babar Kadri, son dönemlerde katıldığı tartışma programlarından birinde, spikerin, "Kahrolsun Pakistan!" şeklindeki skandal sloganına "Kahrolsun Hindistan!" şeklinde yanıt vermişti.

Suikastin ardında Hindistan yönetimi mi var?

Ülkede yaklaşık 30 senedir sivillerin hedef alındığı yüzlerce suikast ve faili meçhul cinayetlerin yaşandığı bilinirken, Müslüman avukat Kadri'nin suikastının arkasında Hindistan yönetiminin olup olmadığı tartışılıyor.

Hindistan, bağımsızlık yanlısı olan silahlı örgütlerin eylemlerini "Pakistan destekli terör" olarak tanımlarken, İslamabad yönetimi ise suçlamayı reddediyor ve bölge halkının meşru hak taleplerinin karşılanmasını istiyor.

Kaynak: star.com.tr

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Kahrolsun Hindistan
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