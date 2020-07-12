Olay yerinde hayatlarını kaybettiler! ABD’de ihbara giden polislere silahlı saldırı
ABD'de ihbar üzerine gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan iki polis memurunun olay yerine hayatını kaybettiği bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinin McAllen kentinde silahlı saldırıya uğrayan iki polis öldü.
McAllen Emniyet Müdürü Victor Rodriguez, yaptığı açıklamada, iki polis memurunun ihbar üzerine gittikleri evde silahlı saldırıya uğradığını belirtti.
Polisleri vurup intihar etti
Rodriguez, iki polisin olay yerinde hayatını kaybettiğini kaydetti.
Saldırgan Aldon Caramillo'nun polis memurlarını vurmasının ardından intihar ettiğini aktaran Rodriguez, Caramillo'nun sabıka kaydının bulunduğunu, silahlı saldırı ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından da arandığını açıklandı.