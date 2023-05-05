Olay tahmin! İstanbul en geç 30 yıl içerisinde...
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, İstanbul'un en geç 30 yıl içerisinde uluslararası finans merkezi olacağını belirtti.
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, İstanbul'un en geç 30 yıl içerisinde uluslararası finans merkezi olacağını belirtti.
İstanbul Finans Merkezi (İFM) ziyaretiyle ilgili değerlendirmeler yapan Güngör, "Ben inanıyorum ki, İstanbul, önümüzdeki 10 yıl içerisinde kendi bölgesindeki en önemli finansal merkez, en geç 30 yıl içerisinde ise gerçek anlamda uluslararası finans merkez olacaktır" ifadelerini kullandı.
İFM'nin bir gayrimenkul projesi olmadığını kaydeden Güngör, "İstanbul'da yeni bir finansal ekosistem oluşturuluyor. Bankalar, sermaye piyasaları, fintech'ler, katılım bankaları..." dedi.
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