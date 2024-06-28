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Yerel Olay saniye saniye kamerada! Husumetlisinin iş yerini bastı ortalığı birbirine kattı
Yerel

Olay saniye saniye kamerada! Husumetlisinin iş yerini bastı ortalığı birbirine kattı

Yeniakit Publisher
2024-06-28 11:06:16 - 2024-06-28 11:06:16

Adana’da bir iş yerine 20-25 kişilik grup taş ve sopalarla saldırarak zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seda Düzenli Y. (33) isimli kadın bir süre önce eşiyle birlikte sıkma gözleme yapıp sattığı bir iş yeri açtı. Bir çiftin boşanmasından sorumlu tutulan Seda Düzenli Y. ile boşanan çiftin ailesi arasında husumet başladı. Aile, kadına iftira atınca aralarındaki husumet büyüdü. Dün de bir kişi iş yerine gelip zarar verdi. Daha sonra da ailenin iş yerinde çalışanlardan ve akrabalarından oluşan 20-25 kişilik grup kadının iş yerine geldi. Genç kadın eşiyle birlikte iş yerinin içine girip kapıyı da kilitledi. Bunun üzerine gruptaki kişiler taş ve sopalarla iş yerine saldırdı. Bir çok şahıs iş yerine cam atarken, bazı şahıslarda masa ve sandalyeleri fırlatıp zarar verdi. Bir süre sonra öfkeli grup iş yerinden ayrıldı. Bunun üzerine Seda Düzenli Y., polis merkezine giderek iş yerine saldıranlardan şikayetçi oldu.

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