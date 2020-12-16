Olay iddia: Türkiye bunu yaparsa NATO çöker

Terör ve Güvenlik Uzmanı Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin çıkması halinde NATO'nun çökeceğini söyledi.

Başbuğ, a haber yayınına katılarak, ABD'nin Türkiye'ye aldığı yaptırım kararı hakkında konuştu.

Coşkun Başbuğ, "Bugün Türkiye'nin yanına almadığı bir ortaklığın ete kemiğe bürünmesi mümkün değil." dedi.

"Türkiye çıkarsa NATO çöker"

Başbuğ, "İddia ediyorum, Türkiye bugün NATO'dan çıktığı an çöker. Amerika'dan sonra en büyük askeri güç ve bana göre etkisi olan bir güç. Türkiye, Amerika gibi sadece kağıt üzerinde olan değil, sahada gerçekten etki üreten, varlık üreten ve NATO'nun tarihine baktığımız takdirde de omurgayı ayakta tutan yapı." ifadelerini kullandı.

Coşkun Başbuğ, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin olmadığı hiçbir yapıda söz sahibi olamazsın"

"Avrupa'da Amerika'ya yönelik bir tavır ve tepki de söz konusu. Kayıplardan biri bu. Diğeri; Orta Doğu'da bir takım ülkeleri ve çevreleri dizayn etmek istiyorsan, Türkiye'nin olmadığı, beraber hareket etmediği hiçbir yapıda söz sahibi olamazsın. Örnek; Suriye, Irak. Bugün artık orada işi bitmiş, miadını doldurmuş bir Amerika'yı konuşuyoruz. Bu tablo karşısında akıllı bir Amerika'nın; ki Trump bana göre o konuda çok akıllıydı, yapacağı tek iş, sayın Erdoğan'la ilişkileri geliştirmek ve 'Türkiye ile bundan sonraki süreçte kazan-kazan ilkesini nasıl çalıştırırım'ı aramak olmalı. Ama siz bunun yerine, bu tür karşılığı olmayan ve 'Dostlar yaptırımda görsün' şeklindeki tavırlarla ortaya çıkarsanız, e bu ülkenin de eli armut toplamıyor."

"İncirlik kapatılırsa ABD'nin kaybedeceği çok şey var"

Başbuğ, "Amerika bu politikalarına devam ederse ciddi anlamda sorgulanacak çok husus var. Ki; İncirlik konusu... Sayın bakanlarımızın da ifade ettiği gibi 'Gerekirse kapatırız' şeklindeki söylemlerde, Amerika'nın kaybedeceği çok şey var. Ve Amerika, bunu farkında bir ülke olarak, bana göre Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin yollarını aramalı." dedi.