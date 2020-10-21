Olay iddia: Trump, 'Çin sırrı'nı itiraf etti
New York Times gazetesine göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bir Çin bankasında hesabı olduğunu kabul etti.
ABD'nin yayın yapan New York Times gazetesi, her fırsatta Çin'i eleştiren ve yaptırım tehdidinde bulunan Başkan Donald Trump'ın, Çin'de bir banka hesabı olduğunu açıkladı.
Gazetede, 2013 ve 2015 yıllarında Trump International Hotels Management şirketine ait hesaptan Çin'e 188 bin dolardan fazla vergi ödendiğini belirtti.
Trump'ın sözcüsü ise, hesabın Asya'da otel sektörünün potansiyelini keşfetmek için açıldığını söyledi.
Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Joe Biden'ın Çin politikalarını eleştiriyor.
Donald Trump yönetimi özellikle Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin'le ticari ilişkilerini hedef alıyor.