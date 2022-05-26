Olay iddia: O terör örgütü lideri İstanbul'da yakalandı! Erdoğan duyuracak

ABD Başkanı Joe Biden 3 Şubat 2022 günü yaptığı açıklamada, "Ordumuzun beceri ve cesareti sayesinde, IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’yi etkisiz hale getirdik" açıklamasıyla DAEŞ liderinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Öldürülen Kureyşi'nin yerine Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi DAEŞ'in son lideri olmuştu.

'Operasyonu bizzat Zafer Aktaş yönetti' iddiası

OdaTV'nin haberine göre, DAEŞ'in yeni lideri el-Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı iddia edildi. Emniyet güçleri, IŞİD'in yeni lideri el-Kureyşi'nin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı. Ebu Hasan el-Kureyşi'nin konumladığı evin günlerce takibe alındığı iddia edildi. Operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yönettiği belirtildi.

ABD, 3 Şubat tarihinde DAEŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’yi Türkiye sınırındaki bu evde öldürüldüğünü duyurmuştu.

Tek kurşun atmadan ele geçirildi

Haberde şu ifadeler yer aldı: "İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen hafta dünya çapında bir operasyona imza attı. Tek bir kurşun dahi atılmadan DAEŞ'in yeni lideri Ebu Hasan el-Kureyşi yakalandı.

MİT ve Emniyet birlikte sorguya aldı!

Büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirilen operasyonun ardından DAEŞ lideri, hem Terörle Mücadele hem de Milli İstihbarat Teşkilatından IŞİD uzmanı bir ekip tarafından sorgulanmaya başlandı. Sorgulamalar sonunda örgütün bilinmeyenlerine dair çok önemli bilgiler elde edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde açıklayacak

Türkiye'nin uluslararası alanda terörle mücadelesine dair çok önemli bir başlık maddesi haline gelecek olan IŞİD liderinin yakalanmasının ayrıntılarını ise önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak."