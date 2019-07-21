Olay, Hoca'nın Mustafa Kemal'e yönelik sözleri sonrası yaşandı! Uğur Dündar'dan Cübbeli Ahmet Hoca'ya 'şirin' görünme çabası

Cübbeli Ahmet Hoca'nın M. Kemal'e yönelik açıklamalarının ardından İslam düşmanı Uğur Dündar harekete geçti. Hoca, yayınladığı haftalık sohbetinde bir hocasının, Uğur Dündar ile yaşadığı olayı anlattı. Cübbeli Ahmet Hoca, bir uçakta hocasının bavuluna yardım ettiği gerekçesiyle Uğur Dündar'a teşekkür etti.

"Öğrenciler Cuma'ya gitti şok şok" haberciliği ile İslam düşmanlığı yapan ve dindar/muhafazakar tabana siyasi amaçlarıyla selam çakan gazeteci Uğur Dündar, samimiyetsiz politikasını sürdürüyor.

Karanlık odatv'deki M. Kemal demecinden sonra Uğur Dündar'ın bir uçakta cemaatten bir hocaya yardım ettiğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Bir hocamız uçakta Uğur Dündar ile karşılaşmış. Hocamızı gören Dündar, 'aman hocam, yapma hocam' diyerek bavulunu yerleştirmesine yardımcı olmuş. Hocamız bana bu olayı yine senin kerametin diyerek yorumladı. Teşekkür ederiz Uğur Dündar'a" dedi.