0553 313 94 23

Olay, Hoca'nın Mustafa Kemal'e yönelik sözleri sonrası yaşandı! Uğur Dündar'dan Cübbeli Ahmet Hoca'ya 'şirin' görünme çabası

İslam düşmanı Uğur Dündar, Cübbeli Ahmet Hoca'nın karanlık Odatv'deki Mustafa Kemal açıklamalarından sonra muhafazakar kesime ve hocaya şirin görünme çabasına girişti. Cübbeli Ahmet Hoca'nın aktardığına göre, Uğur Dündar cemaatten bir hocaya yolculuk sırasında yardımda bulunarak sevgi pıtırcığı gibi görünmeye çalışarak iki yüzlü tavır sergiledi.

21 Temmuz 2019 Pazar 21:32

Cübbeli Ahmet Hoca'nın M. Kemal'e yönelik açıklamalarının ardından İslam düşmanı Uğur Dündar harekete geçti. Hoca, yayınladığı haftalık sohbetinde bir hocasının, Uğur Dündar ile yaşadığı olayı anlattı. Cübbeli Ahmet Hoca, bir uçakta hocasının bavuluna yardım ettiği gerekçesiyle Uğur Dündar'a teşekkür etti.

"Öğrenciler Cuma'ya gitti şok şok" haberciliği ile İslam düşmanlığı yapan ve dindar/muhafazakar tabana siyasi amaçlarıyla selam çakan gazeteci Uğur Dündar, samimiyetsiz politikasını sürdürüyor.

Karanlık odatv'deki M. Kemal demecinden sonra Uğur Dündar'ın bir uçakta cemaatten bir hocaya yardım ettiğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Bir hocamız uçakta Uğur Dündar ile karşılaşmış. Hocamızı gören Dündar, 'aman hocam, yapma hocam' diyerek bavulunu yerleştirmesine yardımcı olmuş. Hocamız bana bu olayı yine senin kerametin diyerek yorumladı. Teşekkür ederiz Uğur Dündar'a" dedi.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 21:32
  1. Cübbeli Ahmet Hoca
  2. Uğur Dündar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri
    1. 15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri
    2. Olay, Hoca'nın Mustafa Kemal'e yönelik..
    3. Tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı
    4. Antalya'da "Oto Drag" heyecanı
    5. Genç kızları vuran zanlı ile..
    6. İran, bir grup ajanın yakalandığını..
    7. Antalyaspor'un Bolu kampı başladı
    8. Aydın'da 5. Boğa Güreşleri Festivali
    9. Futbol: Hazırlık maçı
    10. "Suudi Arabistan, BAE ve Irak İran'ın..
    11. Otomobil alev alev yandı
    12. Edirne’deki trafik kazasında ölü..
    13. MKE Ankaragücü'nde sezon hazırlıkları
    14. Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP..
    15. Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
    16. "Devrim Muhafızları İngilizlerin..
    17. Gökbel’de başpehlivan Ali Gürbüz oldu
    18. Gençlerbirliği'nin Bolu kampı başladı
    19. İstikbal Mobilya Kayserispor’dan kötü..
    20. Boyd yıldızlaştı! Beşiktaş rakibini..
    21. 2. Abdülhamid'in projesinde sona gelindi
    22. Edirne'de trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
    23. Beşiktaş, Kocaelispor’u farklı geçti:..
    24. Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    25. Ukrayna'daki erken genel seçimde..
    26. Yeni parti için temaslar sürüyor!..
    27. Bakan Soylu, güvenlik toplantısına..
    28. Kocatepe gemisi 45 yıl sonra Kıbrıs’ta..
    29. Herkes domates sanmıştı, bakın ne çıktı
    30. Fenerbahçe'nin Avusturya kampı
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci