  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Olay hakem geri dönüyor!
Spor

Olay hakem geri dönüyor!

En son Galatasaray-Alanyaspor mücadelesinde düdük çalan Ali Palabıyık, uzun bir aranın ardından Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa-Ümraniyespor karşılaşmasını yönetecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 17:11:00 -
Olay hakem geri dönüyor!

En son Galatasaray-Alanyaspor mücadelesinde düdük çalan Ali Palabıyık, uzun bir aranın ardından Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa-Ümraniyespor karşılaşmasını yönetecek.

Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasından bu yana görev almayan Ali Palabıyık, geri döndü.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası 5. Tur Elemesi'ndeki salı günü yapılacak maçların hakemlerini açıklarken, Ali Palabıyık da Kasımpaşa ile Ümraniyespor arasındaki müsabakaya atandı.

Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma, 20 Aralık Salı günü saaat 13.00'te Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

En son Galatasaray maçında görev almıştı

Ali Palabıyık, 23 Ekim tarihinde oynanan son yönettiği Galatasaray-Alanyaspor maçında kararlarıyla özellikle Galatasaray cephesinden büyük tepki çekmişti. MHK bu olaylı maç sonrası Ali Palabıyık'a ceza vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23