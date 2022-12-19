Olay hakem geri dönüyor!
En son Galatasaray-Alanyaspor mücadelesinde düdük çalan Ali Palabıyık, uzun bir aranın ardından Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa-Ümraniyespor karşılaşmasını yönetecek.
En son Galatasaray-Alanyaspor mücadelesinde düdük çalan Ali Palabıyık, uzun bir aranın ardından Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa-Ümraniyespor karşılaşmasını yönetecek.
Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasından bu yana görev almayan Ali Palabıyık, geri döndü.
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası 5. Tur Elemesi'ndeki salı günü yapılacak maçların hakemlerini açıklarken, Ali Palabıyık da Kasımpaşa ile Ümraniyespor arasındaki müsabakaya atandı.
Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma, 20 Aralık Salı günü saaat 13.00'te Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.
En son Galatasaray maçında görev almıştı
Ali Palabıyık, 23 Ekim tarihinde oynanan son yönettiği Galatasaray-Alanyaspor maçında kararlarıyla özellikle Galatasaray cephesinden büyük tepki çekmişti. MHK bu olaylı maç sonrası Ali Palabıyık'a ceza vermişti.