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Medya Olay "Fatih Erbakan" iddiası! Kulağı delik o isim, "Bu söyleniyor" deyip duyurdu
Medya

Olay "Fatih Erbakan" iddiası! Kulağı delik o isim, "Bu söyleniyor" deyip duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı ile ittifak yapmamasına ilişkin olarak, "Erbakan’ın, 20 milletvekili istediği AK Parti’nin bu sayıyı yüksek bulması üzerine talebini gözden geçirmek yerine sayıyı artırdığı söyleniyor. Oysa Fatih Erbakan, milletvekili sayısını değil, ilkeleri esas alsaydı büyürdü" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 11:41:00 -
Olay "Fatih Erbakan" iddiası! Kulağı delik o isim, "Bu söyleniyor" deyip duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı ile ittifak yapmamasına ilişkin olarak, "Erbakan’ın, 20 milletvekili istediği AK Parti’nin bu sayıyı yüksek bulması üzerine talebini gözden geçirmek yerine sayıyı artırdığı söyleniyor. Oysa Fatih Erbakan, milletvekili sayısını değil, ilkeleri esas alsaydı büyürdü" dedi. 

Erbakan'ın şansı "değerlendiremediğini" belirten Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Babasının rüyası olan Ayasofya’yı açan, Taksim’e cami yapan, başörtüsü yasağını kaldıran, okullara Kuran-ı Kerim dersi koyan, Başbakan Erbakan’ı deviren 28 Şubatçıların yargılanmasını sağlayıp Erbakan’ı hapse girmekten kurtaran Erdoğan’ın yanında yer alsaydı milletin gönlüne taht kurardı. Bırakın 20 milletvekilini, yüzlerce milletvekiline sahip olacağı siyasi yürüyüşünü başlatmış olurdu. Ama o feraseti gösteremedi.

Erbakan Hoca Ecevit’le, Demirel’le, Çiller’le koalisyon kurmayı, Türkeş’le Aykut Edibali ile ittifak yapmayı başardı ama Fatih Erbakan, Erdoğan’la seçim ittifakını yapamadı. Bu seçimlerde Erdoğan’ın yanında yer alsa daha sonraki seçimlerde millet onun yanında yer alırdı. Ama bugünün kısır hesapları içinde boğuldu, geleceği düşünemedi."
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Yorumlar

Fatih

Senin babanı severdim ama sana uyuz oldum sütoğlan. Bu hırs, makam mevki aşkı Davutoğlu çakalını hatırlattı .

Cafer

İlk siyasi çakışında lakavut oldu kendini bitirdi eski bir refahlı şimdi aklı birisi olarak Fatih cesur ilkeli mert bir siyasetçi değilmiş hiçimi davası uğruna babasına çekmemiş yazlık tarihi bir fırsatı Tebdi siyasi hayatı başlamadan södü bence oysaki başkanla bir olsa davası güçlenecekti kaybetti dava adamı değilmiş
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