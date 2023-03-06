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Medya Olay Ersan Şen çıkışı! "Vallahi" deyip duyurdu
Medya

Olay Ersan Şen çıkışı! "Vallahi" deyip duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "İYİ Parti kabul ederse seve seve cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen ve Meral Akşener'in de görüşme teklif ettiği Ersan Şen'i çok fena ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 14:12:00 -
Olay Ersan Şen çıkışı! "Vallahi" deyip duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "İYİ Parti kabul ederse seve seve cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen ve Meral Akşener'in de görüşme teklif ettiği Ersan Şen'i çok fena ti'ye aldı. 

Ardıç, "Ben İyi Parti yöneticisi olsam, sırf gülmek için profesörü ortaya atardım. Eğlenirdik" ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"Amanın da neler neler oluyor...

Aday bulamayan Meral Hanım bir profesörle görüşmüş.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ceza hukukçusuymuş, Profesör Ersan Şen. (O da kim yahu?)

İyi Parti'nin adayı olmak istemiş, "Parti kabul ederse seve seve aday olabilirim" demiş.

Meral Hanım "Saçmalama" dememiş. "Görüşelim" demiş!

Cesaretli tavrı nedeniyle de onu kutlamış.

Vallahi olay bu.

Profesör diyor ki: "Bu görevi yapacak kabiliyette olduğuma inanıyorum, herkesten de iyi yaparım, yeter ki millet teveccüh göstersin..." Vallahi göstersin.

Ben İyi Parti yöneticisi olsam, sırf gülmek için profesörü ortaya atardım. Eğlenirdik.

Fakat bunların adayı "kamuoyuna anketler aracılığıyla soruluyormuş ve önde çıkan isim aday gösteriliyormuş"...

Yani Kılıçdaroğlu çıkmamış ve çıkmıyor.

Peki İmamoğlu ve/veya Yavaş çıkıyor mu?

Biri yüzde kaç çıkmış, öteki yüzde kaç?

İkisi de aday olamayacağına göre hangisi daha yüksek çıkıyor?

Ve de "öteki" niçin ortaya sürülüyor?

Bütün bunlar niçin açıklanmıyor?

Sonra da bütün bu olup bitenleri ciddiye almamızı bekliyorlar."

 

 

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