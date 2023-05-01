Olay çıkış! Sabah yazarı, "Beni linç edecekler biliyorum ama umurumda değil" deyip duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, " 'Tek adam rejimi’, 'dikta rejimi' gibi ifadelerle etiketledikleri döneme bakıyorum da aslında Türkiye'de özgürlüklerin en fazla genişlediği dönemdeyiz. Bunu söylerseniz bile linç ederler ama pek umurumda değil. Ben Türkiye siyasi tarihinde daha özgür bir dönem bilmiyorum. Bilen varsa anlatsın da hep beraber öğrenelim" dedi.

Yalçın, yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Aslına bakarsanız özgülük sınırı pek kolay çizilemeyecek bir arayıştır. Hep daha fazlasını talep edebiliriz. Ancak sınırsız bir özgürlüğün başkalarının hakkına tecavüz etmek olduğunu en başta liberal düşünürler dile getirir. Hepimizin diline pelesenk olmuş ifadedir. "Senin özgürlüğün sınırı benim özgürlüğümdür. Bana zarar vermediği yere kadar özgür olabilirsin" ilkesini en güçlü biçimde John Stuart Mill işler. Modern toplumlarda da genelde sınır buradan pek de tartışmadan buradan çizilir. Ben bu ülke çerçevesinde baktığımda muhalefetin ülkemizde nasıl bir özgürlük sorunu gördüğünü anlamıyorum. Aksine son yirmi yılda yaşanan gelişmelere baktığımda toplumun birçok özgürlük beklentisinin karşılandığını, en azından özgürlük alanlarının en geniş seviyeye ulaştığını söyleyebiliriz. Mesela bu ülkede dini özgürlükler sorunu vardı. Çözüldü. Bu iktidar her türlü vesayet mekanizmasına rağmen bu sorunu çözdü. Ülkede Kürtler dilini konuşamamaktan şikayetçiydi. O da çözüldü. Aleviler devlet tarafından muhatap alınmak isterlerdi ülke tarihinde ilk kez Alevilerin bu beklentisine karşılık verildi. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Ama onu da ilan eden AK Parti iktidarı."



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